Governo: Boccia (Pd), Putin commette crimini di guerra e scambia lettere "dolcissime" con Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Mentre Putin in Ucraina continua a commettere quotidianamente crimini di guerra, Berlusconi parla di scambio di lettere dolcissime con il Presidente della Federazione russa". Lo afferma Francesco Boccia, senatore Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta su La7. "È evidente che quegli audio sono l’ennesima prova dell’inaffidabilità della maggioranza di destra sull’Europa, sulla politica estera e sulla posizione italiana nella vicenda ucraina. Le modalità incredibili poi sull’uscita di audio interni a una riunione di Forza Italia confermano un chiaro regolamento di conti interno al loro partito e tra Forza Italia e Fd'I sulla pelle del Paese. E non è nemmeno nato il governo di destra. Siamo allibiti di fronte a tanta spregiudicatezza", aggiunge. (Rin)