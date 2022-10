Energia: Grassi (Commissione Ue), uscita da crisi può passare solo attraverso soluzioni comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Uscita dall’attuale crisi energetica “può passare solo attraverso soluzioni comuni a livello europeo”. Lo ha dichiarato il capo di Gabinetto del Commissario europeo all’Energia Kadri Simson, Stefano Grassi, intervenendo oggi all’evento “Energy War: European strategies and multilateralism” organizzato a Roma in occasione del Festival della diplomazia 2022. Secondo Grassi, se in questi due anni si era assistito ad un consenso tra i Paesi Ue sulle varie misure da adottare, con l’avanzamento della crisi energetica stanno emergendo divisioni. “Quello che è successo con la frattura profonda con la Russia sta ridefinendo la mappa geopolitica dei flussi di approvvigionamento dell’Europa”, ha osservato Grassi. L’invasione russa dell’Ucraina ha portato a una drastica riduzione dei flussi di gas dalla Russia passati dal 41 al 9 per cento, con un aumento record delle importazioni di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti, la crescita delle importazioni dalla Norvegia, la stabilizzazione della rotta dalla sponda sud del Mediterraneo con l’Algeria e dal quadrante sudorientale tramite gasdotti come il Gasdotto trans-adriatico (Tap). Per Grassi, è avvenuto dunque un “grandissimo spostamento geopolitico dall’Eurasia verso l’Atlantico e il Mediterraneo”. (segue) (Res)