Energia: Grassi (Commissione Ue), uscita da crisi può passare solo attraverso soluzioni comuni (2)

- Secondo il capo di Gabinetto del Commissario europeo dell’Energia, si sta assistendo all’interno del Consiglio europeo a un cambiamento di equilibri di potere e di interessi. Infatti, da un lato vi è un gruppo di Paesi che ha diversificato meglio i propri approvvigionamenti energetici, tra cui Italia e Spagna, ma che soffre per i prezzi elevati del gas e preme per soluzioni con il tetto massimo al prezzo del gas, dall’altro vi sono Stati che hanno diversificato meno e temono per quanto riguarda gli approvvigionamenti, ma hanno uno spazio fiscale elevato e premono per soluzioni alternative al price cup. Grassi ha osservato che vi è una “genuina difficoltà nel trovare una compensazione tra gli interessi che rischia di diventare un problema di frammentazione del mercato interno” europeo. (Res)