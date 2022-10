Energia: Spada (Assolombarda), task force anti crisi buona notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Buona notizia l’annuncio del governatore Attilio Fontana di istituire una task force permanente anti-crisi sull’energia". Lo dichiara in una nota Alessandro Spada, presidente di Assolombarda. "Da tempo stiamo sensibilizzando le istituzioni su un’emergenza che, unita alla spinta inflazionistica e all’aumento dello spread, rischia di mettere le imprese del nostro territorio in ginocchio. Per comprendere la gravità della situazione, basti pensare alle quotazioni del gas naturale europeo che sono pari a oltre dieci volte il livello pre Covid, a causa della speculazione incontrollata. Se non agiamo subito a livello locale ed europeo, il motore dell’economia italiana, la Lombardia, rischia di spegnersi”. (Com)