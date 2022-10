Parlamento: Bernini (FI), congratulazioni a Gasparri e Mulè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Congratulazioni al senatore Maurizio Gasparri e all'onorevole Giorgio Mulè eletti rispettivamente vicepresidente del Senato e vicepresidente della Camera. Grazie alla loro esperienza e competenza aggiungiamo un tassello in più nel comune obiettivo di ridare centralità e piena funzionalità al Parlamento. Ai vicepresidenti Gasparri e Mulè i migliori auguri di buon lavoro". Lo dichiara in una nota la senatrice di Forza Italia, Anna Maria Bernini. (Com)