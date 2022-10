Lombardia: Rossi, progetto "Italy Golf and More" ulteriore valorizzazione dei territori grazie a sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'adesione di Regione Lombardia all'accordo di collaborazione 'Italy Golf and More 2022-2023-2024', con un impegno triennale di 90 mila euro, rappresenta un ulteriore tassello per la valorizzazione dei territori lombardi attraverso lo sport". Così il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia con delega allo sport, olimpiadi e grandi eventi Antonio Rossi a proposito del progetto approvato dalla Giunta regionale. "Il golf, oggi disciplina olimpica, ha visto negli ultimi anni - ha sottolineato - una grande crescita a tutti i livelli. La nostra regione è stata sede per tanti anni del torneo più prestigioso, gli Open d'Italia, e ancora oggi, grazie ai campi dislocati sull'intero territorio lombardo, ospita importanti tornei internazionali". (Com)