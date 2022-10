Senato: De Poli rieletto per terza volta Questore, onorato per riconferma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riconferma nel ruolo di senatore Questore, "per la terza legislatura consecutiva, è un'attestazione di fiducia e di riconoscenza che mi onora ma ancor di più mi spinge a proseguire nel lavoro intrapreso in questi anni. Come istituzione, abbiamo il dovere oggi di lanciare un messaggio di vicinanza ai Cittadini, soprattutto in un momento che è di grande inquietudine dovuto, sia al contesto internazionale che all'impatto di una crisi, come quella energetica, che sta toccando concretamente da vicino le famiglie e le imprese nei territori. E' un momento storico molto complesso. Oggi più che mai gli Italiani chiedono un nuovo 'lessico' alle istituzioni: equilibrio, sobrietà, ascolto e apertura. Il mio impegno oggi è di continuare a lavorare, con la determinazione di sempre, al servizio di cittadini e istituzioni, affinché ciò che mi piace definire la 'fabbrica delle leggi' sia considerata da ciascun italiano come la propria casa". Lo afferma in una nota Antonio De Poli, rieletto senatore Questore a palazzo Madama. De Poli ha già svolto il ruolo di Questore nella XVII e XVIII legislatura e si è fatto promotore, nell'ambito delle attività promosse dal Collegio dei Questori e dall'Amministrazione, di una serie di misure e azioni di razionalizzazione della spesa che hanno portato ad un risparmio di 344 milioni di euro in 10 anni. "Vorrei ringraziare chi mi ha rinnovato la fiducia in quest'Aula e, al tempo stesso, vorrei dire 'grazie' di cuore a questa Amministrazione che, in questi anni, si è dimostrata un modello virtuoso, un esempio positivo di buona amministrazione", conclude De Poli. (Com)