Arabia Saudita: sventato tentato contrabbando di 4 milioni anfetamine

- Le autorità dell’Arabia Saudita hanno sventato un tentativo di contrabbando di quasi 4 milioni di compresse di anfetamine. Lo ha affermato, oggi, la direzione generale per il controllo delle sostanze stupefacenti. Le compresse sequestrate erano state nascoste all'interno di un carico di peperoni, ha affermato il portavoce della direzione Mohammed al Nujaidi, citato dall’agenzia di stampa saudita “Spa”. "Le operazioni di monitoraggio delle reti del traffico di droga che prendono di mira il Regno e i suoi giovani hanno portato a sventare un tentativo di contrabbando di 3.989.000 compresse di anfetamine", ha specificato il portavoce, aggiungendo che cinque persone, destinatarie del carico, sono state arrestate nella città di Riad e nella provincia di Gedda. I cinque - tre siriani, un egiziano e un cittadino saudita - sono stati rinviati ai pubblici ministeri per le indagini. Tuttavia, non è chiaro da dove provenisse il carico di anfetamine.(Res)