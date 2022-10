Camera: Lollobrigida (Fd'I), buon lavoro a vicepresidenti, Questori e segretari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni e auguri di buon lavoro, da parte mia e del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, ai vicepresidenti, ai questori e ai segretari d'Aula, di maggioranza e opposizione, eletti oggi nell'Ufficio di presidenza di Montecitorio. Sono certo che con serietà e professionalità rappresenteranno la nostra istituzione in un momento così importante per la nostra nazione". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Com)