Senato: Castellone (M5s), onorata della vicepresidenza

- "È un grande onore ricoprire quest'incarico all'interno delle istituzioni. Lo farò con senso di responsabilità garantendo pluralismo e massima trasparenza. Il compito del Consiglio di presidenza, infatti, è anche quello di gestione e controllo sulla spesa di soldi pubblici, oltre che di corretto funzionamento delle istituzioni. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che mi hanno dato fiducia per questo importante ruolo". Lo afferma in una nota la senatrice del Movimento cinque stelle, Mariolina Castellone, subito dopo la sua elezione a vicepresidente del Senato. "Di fronte alla pandemia energetica e alla crisi del caro bollette per migliaia di imprese e famiglie che faticano ad arrivare a fine mese - aggiunge la parlamentare - continuerò il lavoro di chi ha ricoperto incarichi istituzionali con il costante obiettivo di rafforzare il legame tra le istituzioni e i cittadini. La disaffezione mostrata da tanti italiani che non sono andati a votare il 25 settembre deve essere un monito e un allarme per tutti. Dobbiamo fornire subito le risposte necessarie che il Paese aspetta. Siamo già fuori tempo massimo". (Com)