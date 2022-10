Camera: Zucconi (Fd'I), onorato per incarico segretario presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, il Capogruppo di Fd'I alla Camera, Francesco Lollobrigida, tutti i colleghi di partito e del centrodestra che grazie al loro voto e alla loro fiducia mi permetteranno di svolgere il ruolo di segretario dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati nella XIX legislatura. Sono onorato di poter ricoprire un ruolo così delicato ed importante che annovera tra i vari e gravosi impegni quello di sovrintendere al regolare andamento dei lavori dell'Aula della Camera secondo le disposizioni del Presidente e di assicurare la regolarità delle operazioni di voto. Svolgerò questo incarico con il massimo dell'impegno e in totale imparzialità per il bene della nostra nazione". Lo dichiara in una nota Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia, eletto segretario della presidenza della Camera dei deputati. (Com)