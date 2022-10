Piemonte: Marchetti (Ugl), sciopero Cgil-Cisl-Uil non è strumento migliore per dimostrare vicinanza ai lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende non possono più lesinare sulla prevenzione degli infortuni. La sicurezza non può essere considerata un costo, bensì una risorsa investita nella salvaguardia della salute dei lavoratori, il vero ‘cuore pulsante’ delle attività economiche. Riteniamo che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), eletto dai lavoratori stessi, sia la figura portante nelle aziende. Indispensabile nella prevenzione degli infortuni, perché ad essi più vicina. Massima espressione dell'ascolto criticità, il suo ruolo è quello di ricercare e farsi promotore delle soluzioni eventualmente suggerite. Ribadiamo con forza che la sicurezza sul lavoro deve essere una priorità all'interno dell'agenda politica”, ha concluso Marchetti. (Rpi)