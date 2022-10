Iran: proseguono le rivolte studentesche, per Khamenei università “baluardo contro nemici” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parallelamente, Khamenei ha tenuto un discorso, stamattina, davanti a rappresentanti della “élite scientifica” in cui ha criticato l’assenza dei docenti nelle aule e ha considerato una “vergogna” il fatto che diverse università siano chiuse. Così come affermato nelle scorse settimane, il leader supremo ha fatto riferimento al coinvolgimento di “nemici stranieri” dietro le proteste. “Le università sono un baluardo contro l'egemonia dei nemici e un pilastro importante per il progresso del Paese”, ha poi dichiarato Khamenei, aggiungendo che le mosse per interromperne le lezioni “confermano che le università hanno un ruolo essenziale nella società”. “Qualsiasi fattore che causi la chiusura delle università è importante per i nemici a cui non piace il progresso del Paese”, ha affermato il leader supremo iraniano. (Res)