Sanità: domani il "Bra day" al Gemelli, giornata che celebra la ricostruzione mammaria

- Il Bra day è la giornata che celebra la ricostruzione mammaria, una procedura fondamentale per la qualità di vita e il benessere psicologico delle donne sottoposte a mastectomia. Il policlinico Gemelli di Roma partecipa alla giornata con un evento, organizzato dalla professoressa Marzia Salgarello, professore associato di Chirurgia Plastica, Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, ricco di ospiti, tra pazienti, senologi, chirurghi, testimonial e personaggi famosi e articolato in vari momenti, tra i quali una mostra fotografica e una sfilata di moda. “Il manifesto del Bra Day – ricorda la professoressa Salgarello - è un regalo di Astorina, la casa editrice di Diabolik, con il quale i disegnatori ci hanno voluto regalare la carezza di Eva Kant. È il loro messaggio di solidarietà e partecipazione al nostro progetto ‘Donna per Donna’, che sarà presentato nel corso del BRA Day". (segue) (Com)