Sanità: domani il "Bra day" al Gemelli, giornata che celebra la ricostruzione mammaria (3)

Nel corso della mattina è previsto anche un collegamento con altri centri di senologia in tutt'Italia, sotto l'egida della Sicpre (Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica), per uno scambio di pareri ed esperienze con tante pazienti e specialisti. La professoressa Salgarello con i suoi ospiti si collegheranno con il BRA Day 'itinerante' della Sicpre, per presentare il progetto "Donna per Donna", al quale hanno lavorato 70 tra senologhe e chirurghe plastiche italiane, e dedicato a "radioterapia e ricostruzione immediata". "È questa la condizione nella quale si viene a trovare una donna su tre – spiega la professoressa Salgarello - dopo la mastectomia e la ricostruzione contestuale, si prosegue con il trattamento radiante. Ma la radioterapia impatta in maniera diversa sulle varie pazienti, anche in base alla tipologia di ricostruzione immediata adottata. Nel caso di una ricostruzione effettuata con protesi, il trattamento radioterapico può mettere a rischio di deformità e indurimento della protesi con conseguenti fastidi, che possono arrivare fino a dolori veri e propri e portare dunque a reinterventi, da quelli semplici, consistenti nell'aggiunta di grasso con siringa (lipofilling), a quelli più importanti consistenti nella rimozione della protesi per sostituirla con tessuti della paziente. Al contrario – prosegue la professoressa Salgarello - le pazienti che fin dall'inizio hanno fatto la ricostruzione con i propri tessuti hanno un bassissimo rischio di riportare danni da radioterapia. Le pazienti insomma devono essere informate dei vantaggi e degli svantaggi inerenti ai diversi interventi ricostruttivi, dalla rapidità di esecuzione, alla popolarità della metodica, ai costi per le strutture sanitarie".