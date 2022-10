Sanità: domani il "Bra day" al Gemelli, giornata che celebra la ricostruzione mammaria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario inoltre - continua la professoressa Salgarello - informare la paziente del fatto che l’intervento con protesi non è permanente e che dopo un certo numero di anni dovrà essere sostituita; va inoltre spiegato con chiarezza alla paziente che, in caso di radioterapia, la protesi può subire delle alterazioni che possono richiedere dei reinterventi. La ricostruzione con tessuti propri della paziente – prosegue la professoressa Salgarello - prelevati ad esempio dall’addome o dalla zona dorsale, rappresenta una ricostruzione tecnicamente più complessa, più costosa e anche mal rimborsata (ma questo è un problema comune alla maggior parte delle ricostruzioni, visto che esiste il rimborso per la mastectomia, ma non per la ricostruzione immediata), ma dura tutta la vita, non ha necessità di reintervento e, in caso di radioterapia, resiste molto meglio”. Dunque a fronte di un investimento iniziale maggiore, i risultati a lungo termine sono decisamente migliori. “Quando pensiamo a questi interventi insomma – sottolinea la professoressa Salgarello - dobbiamo considerare non solo i costi strettamente economici, ma anche quelli umani e sociali". (segue) (Com)