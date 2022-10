Sanità: domani il "Bra day" al Gemelli, giornata che celebra la ricostruzione mammaria (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del Bra Day sarà presentata anche una brochure con tante domande (delle pazienti) e risposte (delle specialiste) su intervento ricostruttivo e radioterapia. Un punto dolente e fondamentale è quello dei mancati rimborsi dell’intervento ricostruttivo nel caso in cui questo venga effettuato nella stessa seduta della mastectomia (quelli effettuati in un secondo tempo sono invece riconosciuti da un Drg dedicato). “Lo scorso mese – ricorda la professoressa Salgarello - abbiamo organizzato alla Sala Zuccari del Senato un evento per attirare l’attenzione delle istituzioni sull’annoso problema del mancato rimborso della ricostruzione immediata. Un problema troppo caldo per essere ancora ignorato. È un argomento questo che tocca in maniera trasversale tutte le donne perché una su 8 avrà nel corso della vita un tumore al seno e il 30-40 per cento di queste subirà una mastectomia, per cui avrà bisogno di una ricostruzione, che per fortuna negli ultimi anni, è arrivata ad interessare almeno la metà delle donne italiane. Ma il nostro scopo è che arrivi a tutte. La ricostruzione immediata non ha ancora un codice, ad essere rimborsato è solo l’atto della mastectomia, non quella immediata, che deve diventare la regola. Oggi sempre di più cerchiamo di terminare nell’atto chirurgico della mastectomia, con la ricostruzione, senza rimandarla ad un secondo tempo o peggio di non farla affatto. Ci battiamo – conclude la professoressa Salgarello - perché la ricostruzione venga effettuata lo stesso giorno della mastectomia, se possibile. Ma nessuno la rimborsa. E gli ospedali che decidono comunque di offrirla alle loro pazienti, come il Gemelli, vanno in deficit". (Com)