Regno Unito-Cina: polizia Manchester, nessun arresto dopo contestazioni al consolato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Le forze dell'ordine del Regno Unito non hanno effettuato nessun arresto dopo gli scontri avvenuti il 16 ottobre tra il personale del consolato cinese a Manchester e un gruppo di manifestanti. È quanto afferma in una nota l'assistente capo della polizia di Manchester, Rob Potts, secondo cui le forze dell'ordine "faranno tutto il possibile per ottenere quante più risposte" in questa indagine "complessa e delicata". La dinamica dell'incidente è stata parzialmente ricostruita grazie a un filmato pubblicato dall'emittente "Bbc", che ha rivelato un gruppo di uomini non identificati uscire dalla sede diplomatica e costringere un attivista del campo pro-democratico di Hong Kong all'interno dell'area consolare. Il manifestante ha subito percosse, cui è riuscito a sfuggire solo grazie all'intervento della polizia britannica e di altri membri della protesta. (segue) (Cip)