- Al via nell'Aula del Senato lo spoglio della votazione per l'elezione dei quattro vicepresidenti, tre questori e otto segretari componenti l'Ufficio di presidenza di palazzo Madama. Il presidente di palazzo Madama, Ignazio La Russa, ha sospeso la seduta "in attesa dei risultati".(Rin)