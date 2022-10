Roma: assessore lavori pubblici, ripristinati colonnotti di marmo a piazza del Gesù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripristinati i colonnotti di marmo a Piazza del Gesù a Roma, posti di fronte al sagrato della Chiesa. "I manufatti erano stati danneggiati e nella giornata di lunedì dall'Ufficio decoro ci avevano segnalato la situazione. Questa mattina la squadra di pronto intervento si è messa a lavoro e la piazza è di nuovo in ordine, con i colonnotti al loro posto e in ottime condizioni. Un ringraziamento alla squadra e agli uffici del Campidoglio per l'attenzione e la cura che mostrano nei confronti della città. Con l'impegno di tutti facciamo il bene per Roma". Lo scrive in una nota l'assessore ai Lavori pubblici e infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini. (Com)