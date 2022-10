Ue: Michel, no alle tentazioni di soluzioni nazionali al problema dell’energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri devono “rifuggire la tentazione” di trovare delle soluzioni individuali agli attuali problemi relativi al settore energetico. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in una conferenza stampa successiva ai lavori del Vertice sociale tripartito, forum di dialogo tra le istituzioni dell'Ue copresieduto dal presidente del Consiglio europeo e dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Il tema principale dell’edizione odierna del summit è stato "Affrontare la crisi energetica e la crisi del costo della vita: come proteggere l'economia, le imprese ei lavoratori". Secondo Michel, sono tre gli obiettivi fondamentali da perseguire a livello europeo riguardo al settore energetico: l’abbassamento dei prezzi, la garanzia delle forniture e un mercato funzionante e “senza distorsioni”. “C’è una domanda importante: vogliamo fare tutto questo in modo ‘europeo’ o da soli? Dobbiamo evitare le tentazioni di un approccio nazionale a questa crisi perché sarebbe un errore enorme”, ha dichiarato Michel. (Beb)