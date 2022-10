Lazio 2023: Ev-SI, impegnati a costruire alleanza ampia per prossime regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verdi e Sinistra Italiana sono in campo "con tutte le loro energie per costruire un'alleanza ampia e unitaria di forze progressiste alle prossime elezioni della Regione Lazio. Facciamo appello a tutte e a tutti affinché l'esperienza unitaria che oggi governa la Regione si sviluppi e cresca". Lo dichiarano in una nota Simona Saraceno e Filiberto Zaratti, co-portavoce di Europa Verde Lazio, e Massimo Cervellini, segretario regionale di Sinistra Italiana. "Abbiamo una grande responsabilità e opportunità - continuano, – quella di proseguire nell'unità già sperimentata, con l'innovazione indispensabile a rispondere all'acuirsi della crisi ambientale e sociale che colpisce i cittadini del Lazio, dopo gli anni drammatici della pandemia. La destra non deve governare la nostra Regione per farla tornare al dissesto finanziario, della sanità e degli scandali che caratterizzarono quella stagione. Facciamo appello a tutte le forze politiche, – concludono Saraceno, Zaratti e Cervellini, – a cominciare da quelle dell'attuale maggioranza regionale fino a quelle sociali, per far crescere le ragioni dell'unità e le risposte ai bisogni delle donne e degli uomini del Lazio, per non trovarsi soli a fronteggiare questa terribile crisi sociale e ambientale".(Com)