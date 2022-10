Roma: indiziata per rapina aggravata, arrestata 27enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gravemente indiziata del reato di rapina aggravata. Per questo è stata arrestata a Roma una 27enne a Roma, nell'ambito dei controlli di prevenzione e repressione dei reati predatori che colpiscono soprattutto le categorie più vulnerabili, da parte dei poliziotti del decimo distretto Lido della Questura. In particolare, in via Saponara, zona Acilia, un equipaggio del reparto prevenzione crimine Campania, insieme agli agenti del distretto di zona, ha proceduto al controllo di una donna, che per il suo comportamento aveva insospettito gli agenti. Da approfondite indagini i poliziotti si sono accorti che sulla donna risultava pendere un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale di Roma ed in carico al commissariato di Anzio, per rapina aggravata in danno di una persona ultrasessantenne. È stata cosi accompagnata presso gli uffici di Polizia per tutte le formalità di rito.(Rer)