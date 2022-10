Congo-Kinshasa: consigliera Tshisekedi a "Nova", presenza donne in politica condizionata da resistenze maschili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le difficoltà di partecipazione femminile ai tavoli negoziali e di mediazione dei conflitti sono una diretta conseguenza delle resistenze sociali e culturali che il mondo maschile applica alla figura della donna. Lo ha osservato ad "Agenzia Nova" la consigliera presidenziale della Repubblica democratica del Congo (Rdc) Nicole Ntumba Bwatshia, delegata agli affari politici, giuridici e diplomatici del presidente Felix Tshisekedi. Nel suo intervento al convegno dedicato al ruolo delle donne nell'intermediazione diplomatica dei conflitti, organizzato a Roma dall'Istituto diplomatico internazionale (Idi) con il patrocinio del ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale, Bwatshia ha detto che il 27 per cento di quote rose nell'attuale governo "non è molto ma è già qualcosa" e ha riflettuto su come la rappresentazione delle donne che emerge in settori prevalentemente maschili - come quello diplomatico - delegittimi in partenza la loro effettiva partecipazione a tavoli decisionali. "La donna è spesso usata per decorare o giustificare una causa", ha osservato la funzionaria e professoressa di diritto all'università di Kinshasa, per cui la percezione maschile delle donne è al centro di numerose resistenze ad un reale loro accesso in politica. Dopo aver militato per anni in partiti politici in un periodo, sotto il precedente governo di Joseph Kabila, che ha visto "ostacoli all'avanzamento della democrazia", l'attuale consigliera ha vissuto in prima persona episodi in cui le è stato consigliato di non prendere parte a riunioni decisionali "per non perturbare l'aula", discutendo di "questioni da uomini". (Res)