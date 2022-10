Difesa: media, sistema di difesa israeliano Barak schierato negli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una versione del sistema di difesa aerea di fabbricazione israeliana Barak è stata schierata negli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce la rivista elettronica specializzata nel settore della difesa "Breaking Defense", citando proprie fonti. "Sarà un contratto molto importante, poiché gli Emirati hanno bisogno di un gran numero (di sistemi di difesa) per proteggere alcuni dei loro siti sensibili che sono stati colpiti ripetutamente dai missili lanciati dai ribelli Houthi in Yemen, affiliati all'Iran nella regione", ha detto una delle fonti. Lo scorso gennaio, la stessa rivista aveva riferito di un contatto tra Emirati e Israele, dopo un attacco con droni e missili attribuito agli Houthi che aveva colpito l'aeroporto internazionale di Abu Dhabi e ucciso alcuni civili. Al momento non è chiaro quale versione del sistema di difesa sia stato utilizzato. (segue) (Res)