Difesa: media, sistema di difesa israeliano Barak schierato negli Emirati (2)

- Lo scorso mese la stampa internazionale ha rivelato che Israele venderà agli Emirati Arabi Uniti un avanzato sistema di difesa aerea in grado di difendere il Paese del Golfo dagli attacchi dei droni, segno della crescente alleanza tra i due Paesi. Secondo le indiscrezioni, l'accordo riguarderebbe gli intercettori mobili Spyder prodotti dall'israeliana Rafael. Dalla firma degli Accordi di Abramo nel 2020, che hanno normalizzato le relazioni tra Israele, Bahrain, Emirati Arabi Uniti e Marocco, le società di difesa israeliane hanno acquisito nuovi clienti. Recentemente, il Marocco ha acquistato la versione Barak-MX, un sistema di difesa cinetico progettato per difendersi da una serie di minacce aeree di giorno e di notte e in qualsiasi condizione atmosferica. Barak-MX può essere utilizzato con una manciata di intercettori diversi con intervalli da 35 chilometri (circa 20 miglia) a 150 chilometri (circa 90 miglia). (Res)