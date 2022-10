Ue: Michel, domani al Consiglio europeo discuteremo “tutte le opzioni sul tavolo” in materia energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo di domani vedrà la discussione di tutte le opzioni sul tavolo per risolvere i problemi del settore energetico a livello europeo. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in una conferenza stampa successiva ai lavori del Vertice sociale tripartito, forum di dialogo tra le istituzioni dell'Ue copresieduto dal presidente del Consiglio europeo e dalla presidente della Commissione europea. “Discuteremo, e spero prenderemo delle decisioni, in merito alle opzioni sul tavolo”, ha detto Michel a proposito del Consiglio di domani, elencando tre argomenti principali. Il primo è quello relativo alla conduzione di negoziati con i Paesi partner fornitori per abbassare i prezzi d’importazione. Il secondo, sempre secondo Michel, è la messa in atto di approvvigionamenti comuni di gas. Il terzo punto della discussione riguarderà un tetto al prezzo del gas. “Un importante numero di Stati membri è a favore di un tetto al prezzo del gas, abbiamo bisogno di un parola chiarificatrice e di deadlines chiare”, ha detto Michel.(Beb)