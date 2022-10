Messico: ministero Finanze, nel 2023 Pemex avrà assicurazione per prezzo barile sotto i 68,7 dollari al barile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera messicana Pemex avrà anche nel 2023 un programma che permetterà di rientrare delle eventuali perdite legate al calo del prezzi del greggio. "Per il 2023 contiamo su un programma di coperture petrolifere che potrà essere esercitato nel caso i prezzi del petrolio cadano sotto il prezzo di 68,7 dollari al barile", ha detto il sottosegretario alle Finanze, Gabriel Yorio, in un intervento al parlamento. Si tratta di uno strumento che il Messico utilizza con profitto da alcuni anni: nel 2020, con il crollo del prezzo del petrolio legato alla pandemia, Pemex riscosse circa 2,38 miliardi di dollari, e 6 miliardi nel 2015. Il ministero delle Finanze, scrive il quotidiano "El Financiero", non ha fornito ulteriori dettagli sul tipo di contratto firmato. Col passare del tempo, sottolinea la testata, il governo messicano ha limitato le informazioni specifiche sull'assicurazione, per impedire manovre speculative sul prezzo. Lo strumento, normalmente attivato dai Paesi dell'Opec la cui economia dipende in gran parte dal petrolio, è di solito stretto con le grandi banche mondiali. (Mec)