Iran: ministro Sport riceve scalatrice Rekabi, espresso sostegno ad atleti iraniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scalatrice iraniana Elnaz Rekabi, divenuta un nuovo simbolo delle proteste dei giovani iraniani contro il governo per aver gareggiato senza hijab ai campionati asiatici della Federazione internazionale dell’arrampicata sportiva (Ifsc), a Seul, è stata ricevuta, oggi, dal ministro dello Sport iraniano, Hamid Sajjadi. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Borna”, secondo cui, durante l’incontro, Rekabi ha parlato della sua attività e dell’esperienza ai campionati asiatici, manifestando l’intenzione di partecipare alle olimpiadi di Parigi 2024. Sajjadi, da parte sua, ha ribadito il suo sostegno agli atleti del Paese e in particolare alla nazionale, e ha incoraggiato Rakabi a continuare la sua carriera. Ieri, confermando il suo ritorno in Iran in anticipo rispetto al programma, l'atleta ha affermato che non era sua intenzione gareggiare senza velo. Il messaggio, comparso sul profilo Instagram, è giunto dopo che erano circolate sui media voci di una presunta scomparsa della giovane atleta. Nel messaggio, Rekabi ha affermato che la decisione di non indossare l’hijab non era intenzionale: "C'era una programmazione confusa e sono stato chiamata a scalare in modo inaspettato”.(Res)