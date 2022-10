Germania: Kiesewetter (Cdu) esorta Merkel a riflessione più approfondita sulla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex cancelliera tedesca, Angela Merkel, dovrebbe svolgere “una riflessione più approfondita e un'autovalutazione critica” della politica nei confronti della Russia che attuò quando era alla guida del governo federale, dal 2005 al 2021. È quanto affermato da Roderich Kiesewetter, deputato al Bundestag per l'Unione cristiano-democratica (Cdu), partito di cui Merkel è stata presidente dal 2000 al 2018. L'ex cancelliera ha sempre difeso la sua politica nei confronti di Mosca, anche dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Allo stesso tempo, Merkel ha ammesso di non aver creduto al “cambiamento attraverso il commercio”. Si tratta dell'approccio seguito per decenni dalla Germania, mirante ad avvicinare la Russia all'Occidente e a promuovervi le riforme mediante i rapporti economici. In particolare, Merkel ha affermato: “Non credevo nel cambiamento attraverso il commercio, ma nella connessione attraverso il commercio con la seconda potenza nucleare più grande del mondo”. L'ex presidente della Cdu ha poi riaffermato la correttezza della sua decisione di fare affidamento sulle importazioni di gas dalla Russia in Germania per un periodo di transizione verso l'abbandono dei combustibili fossili. (segue) (Geb)