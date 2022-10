Germania: Kiesewetter (Cdu) esorta Merkel a riflessione più approfondita sulla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, Kiesewetter ha osservato che Merkel ha riconosciuto l'obiettivo del presidente russo, Vladimir Putin, di indebolire e dividere l'Europa. Tuttavia, per l'esponente dei popolari, l'ex cancelliera ha “tratto le conclusioni sbagliate” e reagito solo con il “soft power”. Inoltre, per quanto comprensibile, la politica che la Germania ha attuato nei confronti della Russia negli ultimi anni rimane “errata anche dal punto di vista della sicurezza” e le decisioni in materia di gas “non erano economicamente sostenibili”. Secondo Kiesewetter, infatti, per quanto economico, il gas russo non rappresentava una soluzione sostenibile che avrebbe reso l'economia tedesca “nel complesso più resiliente e, ad esempio, avrebbe dato impulso alla modernizzazione nel settore delle energie rinnovabili”. Fare affidamento sul gas dalla Russia è stata dunque una scelta che ora è “molto più costosa per la Germania”. Per tale motivo, ha infine affermato Kiesewetter, “oggi dobbiamo mettere in discussione le decisioni di allora in maniera ancora più critica”. (Geb)