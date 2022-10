Usa: Spirit, da azionisti via libera ad offerta di acquisizione avanzata da JetBlue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli azionisti di Spirit Airlines hanno votato a favore dell’offerta di acquisizione da 3,8 miliardi di dollari avanzata ad aprile da JetBlue Airways, dopo l’abbandono del processo di fusione tra Spirit e la compagnia aerea Frontier Airlines. In una nota diffusa al termine dell’assemblea degli azionisti straordinaria odierna, le società hanno detto di aspettare di completare l’operazione entro la prima metà del 2024. L’accordo dovrà ora essere esaminato da parte delle autorità regolamentari, che dovranno verificare che non ci siano rischi per la concorrenza nel settore. “Si tratta di un passo avanti fondamentale verso la creazione di una realtà low cost che potrà competere con le più grandi compagnie aeree statunitensi”, ha commentato Ted Christie, amministratore delegato di Spirit Airlines. (Was)