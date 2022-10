© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utile netto di CheBanca!, del gruppo Mediobanca, ha registrato nel primo trimestre dell'esercizio 2022/2023 un aumento del 15 per cento arrivando a 17 milioni di euro. In aumento sul trimestre precedente le masse totali, che hanno raggiunto quota 17 miliardi, e gli impieghi che arrivano a 11,4 miliardi (+3 per cento a/a), con elevate erogazioni di mutui nel trimestre. (Rin)