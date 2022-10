Ucraina: Zelensky, grazie alla Grecia per fornitura di veicoli di fanteria BMP-1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato la Grecia per la decisione di rifornire l'Ucraina di veicoli da combattimento di fanteria BMP-1, in occasione della terza visita del ministro degli Esteri greco Nikos Dendias in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. "Grato al governo greco e alla società per il loro sostegno", ha scritto Zelensky su Telegram. "Anche per la posizione di principio e leale della Grecia durante l'adozione della decisione di concedere all'Ucraina lo status di candidato all'Unione europea", ha aggiunto. "Per noi è importante che la Grecia sostenga l'Ucraina nel superare tutte le sfide. E sentiamo questo sostegno", ha concluso. (segue) (Kiu)