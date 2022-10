Ucraina: Zelensky, grazie alla Grecia per fornitura di veicoli di fanteria BMP-1 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha iniziato a fornire veicoli da combattimento di fanteria BMP-1 all'Ucraina, ha detto Kuleba nel corso di una conferenza stampa a seguito dei colloqui con l'omologo greco Dendias. "Non lo nasconderò, apprezziamo particolarmente le armi che la Grecia trasferisce all'Ucraina in modo da poter difendere la nostra terra. È molto importante che sia già iniziata la tanto attesa spedizione di veicoli corazzati di fanteria BMP-1 dalla Grecia all'Ucraina. Presto saranno forniti al nostro esercito e rafforzeranno istantaneamente le capacità di combattimento e di difesa del nostro Paese", ha affermato il ministro. Kuleba ha ringraziato il governo greco per l'aiuto ricevuto e ha spiegato che Atene sta valutando anche la richiesta ucraina di fornire equipaggiamento per garantire la difesa aerea (segue) (Kiu)