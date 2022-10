Ucraina: Zelensky, grazie alla Grecia per fornitura di veicoli di fanteria BMP-1 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, il capo della diplomazia di Atene ha deposto una corona di fiori al monumento ai difensori caduti dell'Ucraina a Kiev, insieme al suo omologo ucraino, in omaggio a coloro che sono caduti combattendo per la sua sovranità e indipendenza. All'inizio della sua visita a Kiev, Dendias ha incontrato presso l'ambasciata greca la presidente del gruppo di amicizia greco-ucraino del Parlamento ucraino, Tetiana Plachkova, il rettore dell'Università statale di Mariupol, Mykola Trofymenko, e l'incaricato d'affari dell'ambasciata di Cipro, Lina Themistokleous. Durante questo incontro sono stati discussi, la diplomazia parlamentare, le relazioni Grecia-Ucraina, l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione europea, le questioni accademiche e la diaspora greca. (Kiu)