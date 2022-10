Lazio: Corrotti (Fd'I), Zingaretti vuole svendere patrimonio Ater

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, "si dimetterà solo dopo aver approvato il testo al collegato al bilancio in Aula". Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio e membro della commissione Bilancio, Laura Corrotti, di Fratelli d'Italia. "Un provvedimento - prosegue Corrotti - che punta a svendere il patrimonio regionale Ater attraverso una serie di articoli che svalutano gli immobili di pregio fino al 50 per cento per un valore di 280 milioni di euro e gli immobili a uso non abitativo di elevato valore fino al 20 per cento. A questo si aggiungono le modifiche dei requisiti di accesso alle graduatorie. Per non parlare delle transazioni per il recupero delle morosità e dell'eliminazione della norma che vieta a chi occupa di vedersi assegnato un alloggio. Sono anni - sottolinea la consigliera regionale - che la Giunta promette di discutere con l'opposizione una riforma organica delle legge 12/99 sull'edilizia residenziale pubblica e puntualmente ogni anno durante il collegato si modificano pezzi di legge a colpi di maggioranza. È inaccettabile che con un presidente incompatibile ad un passo dalle dimissioni si pensi di svendere una parte consistente del patrimonio Ater", conclude Corrotti. (Com)