Usa: Bmw investirà 1,7 miliardi per produrre batterie e veicoli elettrici

- Il gruppo automobilistico tedesco Bmw investirà 1,7 miliardi di dollari per la produzione di batterie e veicoli elettrici negli Stati Uniti. In una nota, la società ha spiegato che un miliardo servirà per rafforzare la produzione di auto elettriche nella fabbrica di Spartanburg, nella Carolina del Sud, mentre i rimanenti 700 milioni saranno impiegati per un nuovo impianto per l’assemblaggio di batterie nei pressi di Woodruff, sempre nella Carolina del Sud. Nel documento, Bmw ha sottolineato di aspettarsi la produzione di almeno sei veicoli completamente elettrici negli Stati Uniti entro il 2030. Nella fabbrica di Spartanburg è già in produzione il Suv Bmw X, oltre a moduli di batterie al litio per i veicoli ibridi. “Si tratta di un passo avanti importante nella nostra strategia di elettrificazione”, ha commentato il presidente del consiglio di amministrazione di Bmw, Oliver Zipse. (Was)