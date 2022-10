Regno Unito: ministra dell’Interno Braverman si è dimessa per aver usato mail privata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Interno britannica, Suella Braverman, ha rassegnato le sue dimissioni per aver condiviso documenti riservati attraverso la sua email personale. A quanto ha spiegato Braverman nella lettera di dimissioni, l’addio al governo non è avvenuto per un disaccordo politico ma per un errore. “In precedenza oggi ho inviato un documento ufficiale dal mio indirizzo email personale a un collega parlamentare fidato”, si legge. Tuttavia, questo “costituisce una violazione delle regole”, ha ammesso Braverman. Il documento, infatti, era la bozza di una dichiarazione ministeriale scritta sull’immigrazione che avrebbe dovuto essere pubblicata a breve. “Non appena mi sono resa conto del mio errore, ho rapidamente riferito la cosa nei canali ufficiali. Come ministra dell’Interno resto fedele a standard elevati e le dimissioni sono la cosa giusta da fare. Essere al governo vuol dire accettare la responsabilità dei propri errori”, ha scritto Braverman. (Rel)