Imprese: Assintel Report, information technology in controtendenza, + 7 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'information Technology italiana nel 2022 stupisce con una crescita del 7 per cento (30,77 miliardi di euro), in netta controtendenza rispetto all'economia generale. E questo avviene nonostante le pressioni inflazionistiche, la crisi energetica, i cambiamenti politici e le conseguenze della guerra in Ucraina. E' il segnale che c'è stata una svolta nel nostro mindset: le imprese italiane scelgono di continuare a investire in prodotti e servizi digitali, perché hanno capito che sono indispensabili per garantire produttività, agilità e competitività. Questo il messaggio di sintesi che emerge dalla presentazione dell'aggiornamento dei dati 2022 dell'Assintel Report, la ricerca sul mercato Ict in Italia realizzata da Assintel - Associazione Nazionale delle Imprese Ict e digitali - insieme alla società di ricerca indipendente IDC Italia, con la sponsorship di Confcommercio, Grenke e Intesa Sanpaolo. Lo sguardo complessivo sul settore Ict , che include anche le Tlc, mostra che la spesa delle imprese italiane cresce nel 2022 del 5,4 per cento rispetto al 2021, raggiungendo i 36,3 miliardi di euro. Anche le stime per il 2023 seguono questo trend, arrivando a prevedere il superamento di quota 38 miliardi di euro per il nuovo anno. La spesa per l'IT è quella che contribuisce maggiormente a questo andamento (Il Cagr 2021-2023 è del +6,8 per cento), mentre al contrario, nello stesso arco temporale, il valore del mercato business dei servizi di telecomunicazioni continuerà a diminuire (Cagr -3,5 per cento), influenzato ancora dalla contrazione dei prezzi dovuta alla battaglia competitiva degli operatori. (segue) (Com)