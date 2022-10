Imprese: Assintel Report, information technology in controtendenza, + 7 per cento nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dettaglio sull'IT ci restituisce un mercato che investe in progetti strutturati e di ampio respiro, considerando che il 48 per cento di esso è costituito da grandi imprese, che hanno le capacità e l'organizzazione per farlo. In particolare, i Servizi It, dedicati allo sviluppo, all'integrazione e alla gestione di sistemi e applicazioni, crescono perché orientati a migliorare la resilienza dell'infrastruttura digitale: l'anno si chiuderà a quota 12,1 miliardi di euro, +6,2 per cento rispetto allo scorso anno. La spesa per il Software ha la crescita più sostenuta (+10 per cento, pari a 9,6 miliardi di euro), seguito dall'Hardware (+6,4 per cento, pari a 9 miliardi di euro): entrambi continuano a sostenere l'evoluzione del lavoro da remoto, la migrazione verso il cloud e la trasformazione dei data center, anche qui per effetto di grandi progetti di trasformazione digitale. Le tre priorità di innovazione nei prossimi dodici mesi sono la modernizzazione delle infrastrutture e delle applicazioni aziendali verso piattaforme cloud, il miglioramento della resilienza digitale delle infrastrutture e della sicurezza e compliance normativa. (segue) (Com)