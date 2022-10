Imprese: Assintel Report, information technology in controtendenza, + 7 per cento nel 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi dati sono la dimostrazione che il Digitale può essere la variabile anticiclica che ci serve per fronteggiare le difficoltà, ma ora non possiamo permetterci di sprecare questo boost "– commenta Paola Generali, Presidente Assintel. "I temi su cui vogliamo ingaggiare il nuovo Governo sono legati alla governance della transizione digitale. La tecnologia è uno dei fattori abilitanti più potenti che abbiamo a disposizione per una crescita del nostro Paese sia a livello economico che sociale. Auspichiamo che il nuovo Ministero dell'Innovazione sia con Portafoglio, perché la sua missione non dev'essere solo quella di spingere sulla digitalizzazione della Pubblica amministrazione, ma deve estendersi prioritariamente al tessuto produttivo nazionale. Ci sono i progetti del Pnrr da presidiare e mettere a terra, e soprattutto c'è il tema delle micro, piccole e medie imprese, che vanno sostenute e incentivate con nuove regole attraverso cui farle accedere ai bandi per la digitalizzazione e l'innovazione, agevolando ex ante gli investimenti". L'evento è stato anche l'occasione per premiare i vincitori di Assintel Digital Awards 2022, il contest che valorizza le eccellenze tecnologiche del Made in Italy digitale. Per la categoria Intelligenza Artificiale il vincitore è Cyberneid. Per la categoria Blockchain è Ecosteer. (Com)