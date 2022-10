Ucraina: "Axios", Zelensky ha chiesto ufficialmente il sistema di difesa aerea Iron Dome a Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ucraina ha chiesto ufficialmente a Israele batterie del sistema di difesa aerea Iron Dome per "abbattere qualsiasi missile balistico e qualsiasi drone di fabbricazione iraniana usato dalla Russia". Lo rivela il portale d'informazione statunitense "Axios", che afferma di aver ottenuto copia della lettera inviata dall'ambasciata ucraina in Israele al ministero degli Esteri dello Stato ebraico. Nella missiva, Kiev sottolinea come la Russia stia passando a nuovi metodi d'attacco che prevedono l'uso di droni prodotti dall'Iran contro le città dell'Ucraina e contro le infrastrutture civili. "In base alle informazioni disponibili, vi è un'alta probabilità che presto vengano consegnati alla Russia missili balistici iraniani Fateh-110 e Zolfaghar", ricorda inoltre il governo ucraino. (segue) (Was)