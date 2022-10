Ucraina: "Axios", Zelensky ha chiesto ufficialmente il sistema di difesa aerea Iron Dome a Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo contesto, per proteggere i propri civili l'Ucraina vuole avviare una cooperazione con Israele in materia di difesa aerea e missilistica. L'Ucraina è fortemente interessata a ottenere da Israele nel più breve tempo possibile i seguenti sistemi di difesa: Iron Beam, Barak 8, Patriot, Iron Dome e David Sling, oltre agli intercettori Arrow e all'assistenza d'Israele per l'addestramento degli operatori ucraini", si legge nella lettera. "Axios" sottolinea come alcuni dei sistemi citati, quali l'Iron Beam, non siano ancora operativi, mentre altri, quali i Patriot, siano prodotti negli Stati Uniti. La richiesta, precisa Kiev, si basa sulla considerazione che "il successo nell'uso dei suoi sistemi d'arma in Ucraina possa portare a miglioramenti dei sistemi iraniani". (Was)