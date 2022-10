Italia-Turchia: ambasciata ad Ankara, Paesi in prima linea nella prevenzione del cancro al seno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro della Salute Tolunay ha posto l'accento sulle strategie legate alla prevenzione e alla diagnosi precoce per il trattamento dei tumori al seno rilevati nelle fasi iniziali, ringraziando per l'organizzazione di una giornata dedicata al confronto su una materia così sensibile. Secondo il presidente Brusaferro "gli screening per l'individuazione precoce dei tumori, fondamentali per una diagnosi tempestiva che consente una terapia più efficace, possono essere considerati un pilastro del Servizio sanitario nazionale in Italia, e le cifre sulla sopravvivenza a cinque anni dei pazienti (l'88 per cento per il tumore) incoraggiano ad investire sempre più nella prevenzione, nella ricerca e nel percorso diagnostico terapeutici". Per il tumore della mammella è fondamentale che lo screening diventi sempre più una pratica diffusa per tutte le donne eleggibili. L'Istituto superiore di sanità è impegnato da diversi anni nella promozione di questa pratica, ad esempio con il monitoraggio dell'adesione fatto attraverso il progetto Passi, e recentemente ha varato insieme alle società scientifiche più coinvolte le linee guida e le raccomandazioni da seguire da parte del Servizio sanitario nazionale. (segue) (Com)