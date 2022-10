Italia-Turchia: ambasciata ad Ankara, Paesi in prima linea nella prevenzione del cancro al seno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il workshop è inserito nel programma ufficiale del festival dello sviluppo sostenibile 2022, rassegna organizzata da Asvis in collaborazione con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per sensibilizzare il pubblico sull'importanza degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, tra cui rientra anche quello del miglioramento della prevenzione in relazione alle malattie trasmissibili e non-trasmissibili. Con questo evento si conclude la nutrita rassegna di iniziative organizzate dall'ambasciata d'Italia ad Ankara nell'ambito del Festival 2022, che comprende anche "Sustain-IT", la mostra dei progetti-poster realizzati dagli studenti della Middle East Technical University di Ankara (che traggono ispirazione dal design italiano per promuovere nuovi concetti di città sostenibile) e la mostra "A journey to Italy: from mountains to the sea" degli artisti italiani Sissa Micheli e Lorenzo Mariotti, esposta presso il museo Cermodern di Ankara. (Com)