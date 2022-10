Auto: Fim Cisl, ampio consenso su richieste rinnovo contratto, responsabilità per negoziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ottenuto un ampio consenso alle richieste per rinnovare il contratto Collettivo di Lavoro (Ccsl), tutto questo ci carica di responsabilità per il negoziato che auspichiamo si apra già entro il mese di ottobre. Il nostro obiettivo è di rinnovare il Ccsl prima della sua scadenza fissata per il 31 dicembre 2022". Lo afferma il segretario nazionale Fim Cisl Ferdinando Uliano. "Auspichiamo che l’atteggiamento di Stellantis, Cnhi, Iveco e Ferrari sia proposito e colga positivamente le richieste salariali e normative presenti nella piattaforma. E’ un momento particolarmente difficile - conclude - per le lavoratrici, i lavoratori e le loro famiglie e il modo migliore con cui possiamo rispondere a queste istante è quello di rinnovare il Contratto alla sua naturale scadenza".(Rin)