Varese: Comune posticipa accensione caloriferi al 31 ottobre

- A Varese persiste una condizione meteo caratterizzata da alte temperature, insolite per la stagione. Le giornate di caldo anomalo dunque, oltre alla situazione legata alla crisi energetica e all'aumento dei costi di gas ed elettricità, hanno indotto oggi il sindaco Davide Galimberti a firmare l'ordinanza per la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione a uso riscaldamento posticipandone l'accensione al 31 ottobre. La decisione anche in ragione delle previsioni del Centro geofisico che per i prossimi giorni, nonostante qualche precipitazione, non mostrano cambiamenti significativi nelle temperature che rimarranno comunque al di sopra della media stagionale. Un provvedimento dunque, in continuità con il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento. L'ordinanza firmata dal sindaco di Varese ha però anche una forte valenza ambientale perché gli impianti termici a uso civile costituiscono una rilevante fonte di emissioni di inquinanti. In queste condizioni di caldo anomalo dunque, l'iniziativa è anche una formula di tutela ambientale e di attenzione alle qualità dell'aria di Varese. (Com)