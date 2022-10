Roma: Fd'I, maggioranza boccia Odg su sportello mediazione al Porto Fluviale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua la discussione accesa in Assemblea capitolina sulla delibera per la riqualificazione dell'edificio occupato a scopo residenziale al Porto Fluviale. In una nota il gruppo capitolino di Fratelli d'Italia spiega: "La sinistra e il Pd sono una contraddizione vivente. Un partito che ha fatto della propaganda a vuoto la sua cifra ideale. Nella furia ideologica che contraddistingue i lavori d'aula, infatti, la maggioranza ha bocciato un nostro odg che chiedeva di instituire all'interno del complesso immobiliare ex direzione magazzini del commissariato, (che beneficerà di una rigenerazione urbana del complesso da 11 milioni di euro) uno sportello di mediazione socio-linguistico-culturale per favorire l'inclusione e l'assistenza dei cittadini stranieri che necessitano di supporto e assistenza. Quella delle opposizioni era un' niziativa che impegnava Gualtieri e la sua giunta a promuovere le politiche di inclusione sociale, che solo a parole sono state affrontate in Campidoglio dalla quella sinistra che si scopre progressista solo a fasi alterne. Sul Porto Fluvuale, la sinistra che si occupava d'integrazione, uguaglianza, assistenza, affonda in un mare di parole". (Com)