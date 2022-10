Piemonte: assessore Sanità, ospedale Candiolo potenziato, nessuna privatizzazione o carenza di personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non risulta essere in atto alcuna progressiva privatizzazione del centro oncologico, come non risulta alcuna emorragia di personale medico che da Candiolo si è trasferito verso altri nosocomi. Anzi, riguardo al personale si registrano trasferimenti di chirurghi, anestesisti, e radioterapisti dal pubblico verso l'Istituto. Lo ha affermato l'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi rispondendo ad un'interrogazione in Consiglio regionale sull'istituto di Candiolo. "Nell'ottica di potenziarne il ruolo – ha continuato Icardi -, lo scorso luglio abbiamo incrementato da 77 a 118 i posti letto convenzionati dell'Irccs di Candiolo per il triennio 2022-2024. E' stato, inoltre, approvato un maggiore finanziamento a fronte di un incremento degli interventi relativi a patologie neoplastiche più complesse, in favore del potenziamento della diagnostica per immagini e per lo sviluppo di un progetto di integrazione tra assistenza ospedaliera e territorio. (segue) (Rpi)